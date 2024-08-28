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Горностаева Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горностаев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горностаева) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Горностаев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горностаев Петр Павлович

Отец ребёнка: Горностаев Павел

Рождение ребёнка
02.09.1893

Дочь: Шукшина (Горностаева) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Горностаев Павел

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Калапкина (Горностаева) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Горностаев Павел

Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Горностаев Роман Павлович

Отец ребёнка: Горностаев Павел

Рождение ребёнка
1907

Сын: Горностаев Иван Павлович

Отец ребёнка: Горностаев Павел

Рождение ребёнка
15.06.1909

Дочь: Стёпкина (Горностаева) Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Горностаев Павел

Смерть
Неизвестно

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