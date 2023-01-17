Каховская (Дементьева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Дементьев Иван
Мать: Дементьева Мария
Рождение ребёнка
?.02.1937
Сын: Каховский Владимир Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.1939
Дочь: Дивляш Галина Петровна
Отец ребёнка: Каховский Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния