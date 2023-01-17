Каховская (Дементьева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каховская (Дементьева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Дементьев Иван

Мать: Дементьева Мария

Рождение ребёнка
?.02.1937

Сын: Каховский Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.1939

Дочь: Дивляш Галина Петровна

Отец ребёнка: Каховский Пётр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каховский Пётр Григорьевич

Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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