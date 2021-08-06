Дивляш (Каховская) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1939
Дата смерти06.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939
Рождение ребёнка
06.04.1961
Дочь: Лукаш Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Дивляш Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1970
Дочь: Ветрова Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Дивляш Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.2021