Дивляш (Каховская) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивляш (Каховская) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1939

Дата смерти

06.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1939

Отец: Каховский Пётр Григорьевич

Мать: Каховская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1961

Дочь: Лукаш Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Дивляш Виктор Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1970

Дочь: Ветрова Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Дивляш Виктор Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивляш Виктор Алексеевич

Смерть
06.08.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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