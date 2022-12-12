Дивляш Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивляш Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Дивляш Алексей Николаевич

Мать: Дивляш Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
06.04.1961

Дочь: Лукаш Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Дивляш Галина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1970

Дочь: Ветрова Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Дивляш Галина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивляш Галина Петровна

Смерть
1978
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