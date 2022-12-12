Дивляш Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Дивляш Алексей Николаевич
Мать: Дивляш Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1961
Дочь: Лукаш Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Дивляш Галина Петровна
Рождение ребёнка
12.11.1970
Дочь: Ветрова Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Дивляш Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дивляш Галина Петровна
Смерть
1978