Каховский Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каховский Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1939

Дочь: Дивляш Галина Петровна

Мать ребёнка: Каховская Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каховская Анна Ивановна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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