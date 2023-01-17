Каховский Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1939
Дочь: Дивляш Галина Петровна
Мать ребёнка: Каховская Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каховская Анна Ивановна
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния