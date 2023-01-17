Никита Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Власович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Влас Евсеевич

Мать: Василиса Федоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Никитич

Мать ребёнка: Фекла Корнеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марина Никитична

Мать ребёнка: Фекла Корнеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Василий Никитич

Мать ребёнка: Фекла Корнеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Корнеевна

Смерть
1779
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