Никита Власович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Влас Евсеевич
Мать: Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Никитич
Мать ребёнка: Фекла Корнеевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марина Никитична
Мать ребёнка: Фекла Корнеевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Никитич
Мать ребёнка: Фекла Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Корнеевна
Смерть
1779