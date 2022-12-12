Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Матвей Власович

Отец ребёнка: Влас Евсеевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Василий Власович

Отец ребёнка: Влас Евсеевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1719

Дочь: Мария Власовна

Отец ребёнка: Влас Евсеевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Никита Власович

Отец ребёнка: Влас Евсеевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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