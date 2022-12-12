Василиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Матвей Власович
Отец ребёнка: Влас Евсеевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Василий Власович
Отец ребёнка: Влас Евсеевич
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Мария Власовна
Отец ребёнка: Влас Евсеевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Никита Власович
Отец ребёнка: Влас Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Евсеевич
Смерть
Неизвестно