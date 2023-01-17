Фекла Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Корнеевна

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Место рождения

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Никитич

Отец ребёнка: Никита Власович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марина Никитична

Отец ребёнка: Никита Власович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Василий Никитич

Отец ребёнка: Никита Власович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Власович

Смерть
1764
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