Фекла Корнеевна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Никитич
Отец ребёнка: Никита Власович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марина Никитична
Отец ребёнка: Никита Власович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Никитич
Отец ребёнка: Никита Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Власович
Смерть
1764