Влас Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1713
Сын: Матвей Власович
Мать ребёнка: Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Василий Власович
Мать ребёнка: Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Мария Власовна
Мать ребёнка: Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Никита Власович
Мать ребёнка: Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Степан Власович
Мать ребёнка: N
Рождение ребёнка
1743
Сын: Петр Власович
Мать ребёнка: N
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: N
Смерть
Неизвестно