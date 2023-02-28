Влас Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Евсеевич

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Евсей

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Матвей Власович

Мать ребёнка: Василиса Федоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Василий Власович

Мать ребёнка: Василиса Федоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1719

Дочь: Мария Власовна

Мать ребёнка: Василиса Федоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Никита Власович

Мать ребёнка: Василиса Федоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Степан Власович

Мать ребёнка: N

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Петр Власович

Мать ребёнка: N

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: N

Смерть
Неизвестно
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