Лисицин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1907
Дата смерти15.01.1990
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907
Отец: Лисицын Павел Федорович
Мать: Лисицына Ксения
Рождение ребёнка
?.03.1927
Сын: Лисицин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.09.1930
Сын: Лисицин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Шабалдина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
18.06.1945
Рождение ребёнка
08.11.1949
Сытинка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ячинова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1990