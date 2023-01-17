Лисицин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицин Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1907

Дата смерти

15.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907

Отец: Лисицын Павел Федорович

Мать: Лисицына Ксения

Рождение ребёнка
?.03.1927

Сын: Лисицин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
30.09.1930

Сын: Лисицин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Шабалдина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
18.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
08.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна

Сытинка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ячинова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Лисицина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицина Анастасия Яковлевна

Смерть
15.01.1990
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