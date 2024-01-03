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Махалёв Павел Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1878

Отец: Махалёв Василий Иосифов

Мать: Махалева Мария Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Махалёва) Анна Павлова

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Махалёв Николай Павлов

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Махалёв Митрофан Павлов

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
?.12.1900

Сын: Махалёв Николай Павлов Младший

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Махалёв Петр Павлов

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Махалёв Василий Павлов

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.05.1909

Сын: Махалёв Константин

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Махалёв Владимир Павлов

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Махалёв Константин Павлов

Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно

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