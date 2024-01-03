Махалёв Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1878
Отец: Махалёв Василий Иосифов
Мать: Махалева Мария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Махалёва) Анна Павлова
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
?.12.1900
Сын: Махалёв Николай Павлов Младший
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
?.08.1902
Сын: Махалёв Петр Павлов
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.05.1909
Сын: Махалёв Константин
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
09.08.1911
Сын: Махалёв Константин Павлов
Мать ребёнка: Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно