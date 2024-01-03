Махалева Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Махалёва) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Махалёва) Евгения Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Махалёва) Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Махалёва) Елена Васильева
Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов
Рождение ребёнка
13.01.1878
Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов
Смерть
До 1899