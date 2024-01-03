Махалева Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалева Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1899

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Махалёва) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Василий Иосифов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Махалёв Андреян Васильев

Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Махалёва) Евгения Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Махалёв Николай Васильев

Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Махалёва) Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Махалёва) Елена Васильева

Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов

Рождение ребёнка
13.01.1878

Сын: Махалёв Павел Васильев

Отец ребёнка: Махалёв Василий Иосифов

Смерть
До 1899

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