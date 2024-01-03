Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Махалёва) Анна Павлова
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Рождение ребёнка
?.12.1900
Сын: Махалёв Николай Павлов Младший
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Рождение ребёнка
?.08.1902
Сын: Махалёв Петр Павлов
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.05.1909
Сын: Махалёв Константин
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Рождение ребёнка
09.08.1911
Сын: Махалёв Константин Павлов
Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев
Смерть
Неизвестно