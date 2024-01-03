Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалева (Ветлугина) Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Махалёва) Анна Павлова

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Махалёв Николай Павлов

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
1899

Сын: Махалёв Митрофан Павлов

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
?.12.1900

Сын: Махалёв Николай Павлов Младший

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Махалёв Петр Павлов

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
1905

Сын: Махалёв Василий Павлов

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.05.1909

Сын: Махалёв Константин

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
1911

Сын: Махалёв Владимир Павлов

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Махалёв Константин Павлов

Отец ребёнка: Махалёв Павел Васильев

Смерть
Неизвестно

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