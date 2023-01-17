Пётр Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Михаил Никифоров
Мать: не указана
РС 1850 г. - 46 лет
Бракосочетание
До 1823
Жена: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Катерина Петрова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Смерть
Неизвестно