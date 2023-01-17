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Пётр Михайлов

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Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1840 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Михаил Никифоров

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
РС 1850 г. - 46 лет
Бракосочетание
До 1823

Жена: Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Катерина Петрова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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