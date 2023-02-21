Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1850 г. - 47 лет
Бракосочетание
До 1823
Муж: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Михайлов
Смерть
Неизвестно