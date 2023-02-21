Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1840 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 1850 г. - 47 лет
Бракосочетание
До 1823

Муж: Пётр Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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