Смирнова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.

Дочь: Александрова Фаста Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич

Одесса, Одеська область
В справке о смерти указано, что родилась в Одессе.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкратова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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