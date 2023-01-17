Смирнова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.
Дочь: Александрова Фаста Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич
Одесса, Одеська область
В справке о смерти указано, что родилась в Одессе.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкратова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно