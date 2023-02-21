Смирнов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.
Дочь: Александрова Фаста Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Одесса, Одеська область
В справке о смерти указано, что родилась в Одессе.
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкратова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна
Смерть
Неизвестно