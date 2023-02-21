Смирнов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.

Дочь: Александрова Фаста Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Одесса, Одеська область
В справке о смерти указано, что родилась в Одессе.
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкратова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна

Смерть
Неизвестно
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