Александрова (Смирнова) Фаста Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.02.1909 ст.
Дата смерти24.09.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909 ст.
Отец: Смирнов Михаил Сергеевич
Мать: Смирнова Анна
В справке о смерти указано, что родилась в Одессе.
Бракосочетание
22.10.1929
Сухоруково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.08.1930
Дочь: Лялинская Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович
Кулаково, Андреевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1932
Сын: Александров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович
Смерть
24.09.1988
Москва, город федерального значения Москва
Нарушение мозгового кровообращения. Церебросклероз