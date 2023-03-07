Александрова (Смирнова) Фаста Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Смирнова) Фаста Михайловна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

01.02.1909 ст.

Дата смерти

24.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909 ст.

Отец: Смирнов Михаил Сергеевич

Мать: Смирнова Анна

Одесса, Одеська область
В справке о смерти указано, что родилась в Одессе.
Бракосочетание
22.10.1929

Муж: Александров Алексей Александрович

Сухоруково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.08.1930

Дочь: Лялинская Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович

Кулаково, Андреевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1932

Сын: Александров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Александров Алексей Александрович

Смерть
24.09.1988
Москва, город федерального значения Москва
Нарушение мозгового кровообращения. Церебросклероз
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