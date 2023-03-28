Шидловский Ануфрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шидловский Герасим Ануфриевич
Рождение ребёнка
14.03.1879
Сын: Шидловский Александр Ануфриевич
Овинищи, Мошенинская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1969
Сын: Шидловский Николай Ануфриевич
Поречье, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шидловский Василий Ануфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шидловский Семен Ануфриевич
Смерть
Неизвестно