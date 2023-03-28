Шидловский Герасим Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Шидловский Ануфрий
Рождение ребёнка
20.01.1896
Сын: Шидловский Иван Герасимович
Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична
Рождение ребёнка
15.12.1900
Дочь: Сырица Клавдия Герасимовна
Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична
Рождение ребёнка
16.06.1906
Сын: Шидловский Александр Герасимович
Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Шидловская Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шидловский Федор Герасимович
Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шидловский Николай Герасимович
Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942