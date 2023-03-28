Шидловский Герасим Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШидловский Герасим Ануфриевич

Шидловский Герасим Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шидловский Ануфрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Шидловский Иван Герасимович

Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична

Машарино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1900

Дочь: Сырица Клавдия Герасимовна

Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична

Машарино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Шидловский Александр Герасимович

Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична

Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Шидловская Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шидловский Федор Герасимович

Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шидловский Николай Герасимович

Мать ребёнка: Шидловская Дарья Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шидловская Дарья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шидловская Дарья Никитична

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close