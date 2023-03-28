Шидловская Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1896
Сын: Шидловский Иван Герасимович
Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич
Рождение ребёнка
15.12.1900
Дочь: Сырица Клавдия Герасимовна
Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич
Рождение ребёнка
16.06.1906
Сын: Шидловский Александр Герасимович
Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Шидловская Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шидловский Федор Герасимович
Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шидловский Николай Герасимович
Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941