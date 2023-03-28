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Шидловская Дарья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Шидловский Иван Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Машарино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1900

Дочь: Сырица Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Машарино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Шидловский Александр Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Шидловская Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шидловский Федор Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шидловский Николай Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Герасим Ануфриевич

Смерть
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург