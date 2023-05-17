Шидловская (Павлова) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Павлова) Дарья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

?.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
20.01.1896

Сын: Шидловский Иван Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Рождение ребёнка
15.12.1900

Дочь: Сырица Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Машарино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Шидловский Александр Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Березина Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Машарино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1912

Сын: Шидловский Федор Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Рождение ребёнка
30.07.1914

Сын: Шидловский Константин Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шидловский Николай Герасимович

Отец ребёнка: Шидловский Герасим Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Герасим Ануфриевич

Смерть
?.03.1941
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