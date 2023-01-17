Поречье
Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
248. Поречье, погост, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, часовня, богадельня, торжок 29 июня и 1 окт. В 1 версте — ус. Дорожкина, час Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
20ПоречьепогостНеречье, озероПоречьевского, православногоцерковная11
31Пятница-Поречье, с Зябкинским волостным правлениемселениеНеречье, озероПоречьевского, православногоС. Г. Покромовичу, двор. , прав.1
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
55772Поречьедеревня56°07'с.ш.30°29'в.д.O-36-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58606436101д Поречьедеревня