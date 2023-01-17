деревня Поречье, деревня Поречье, Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Поречье

Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Невельский уезд, Зябкинская волость
248. Поречье, погост, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, часовня, богадельня, торжок 29 июня и 1 окт. В 1 версте — ус. Дорожкина, час Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Невельский уезд, Зябкинская волость
20ПоречьепогостНеречье, озероПоречьевского, православногоцерковная11
31Пятница-Поречье, с Зябкинским волостным правлениемселениеНеречье, озероПоречьевского, православногоС. Г. Покромовичу, двор. , прав.1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Великолукский район
55772Поречьедеревня56°07'с.ш.30°29'в.д.O-36-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Великолукский муниципальный район, Сельское поселение Пореченская волость
58606436101д Поречьедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close