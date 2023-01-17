Обойшев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
12.09.1933
Дочь: Баженова Галина Александровна
Мать ребёнка: Обойшева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обойшева Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно