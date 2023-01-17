Обойшев Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбойшев Александр Павлович

Обойшев Александр Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Абойшев Павел Федорович

Мать: Абойшева Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
1932

Жена: Обойшева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1933

Дочь: Баженова Галина Александровна

Мать ребёнка: Обойшева Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обойшева Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close