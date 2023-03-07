Обойшева (Самарина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти30.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
12.09.1933
Дочь: Баженова Галина Александровна
Отец ребёнка: Обойшев Александр Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обойшев Александр Павлович
Смерть
30.04.1987
Похороны
Неизвестно
Раменское городское кладбище (старое)