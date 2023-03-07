Обойшева (Самарина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обойшева (Самарина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

30.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Мать: Самарина Елизавета Николаевна

Бракосочетание
1932

Муж: Обойшев Александр Павлович

Рождение ребёнка
12.09.1933

Дочь: Баженова Галина Александровна

Отец ребёнка: Обойшев Александр Павлович

Рождение ребёнка
30.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обойшев Александр Павлович

Смерть
30.04.1987
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
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