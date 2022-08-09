Баженова (Обойшева) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1933
Дата смерти09.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933
Бракосочетание
10.11.1958
Рождение ребёнка
10.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
30.08.1975
Сын: Баженов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Баженов Владимир Ильич
Смерть
09.08.2022
Жуковский, Жуковский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Игумново, Раменский муниципальный район, Московская область
Игумновское кладбище