Баженова (Обойшева) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Обойшева) Галина Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1933

Дата смерти

09.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933

Отец: Обойшев Александр Павлович

Мать: Обойшева Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
10.11.1958

Муж: Баженов Владимир Ильич

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Владимир Ильич

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1975

Сын: Баженов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Баженов Владимир Ильич

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.08.2022
Жуковский, Жуковский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Игумново, Раменский муниципальный район, Московская область
Игумновское кладбище
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