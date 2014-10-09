Баженов Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения02.03.1935
Дата смерти09.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935
Отец: Баженов Илья Васильевич
Бракосочетание
10.11.1958
Рождение ребёнка
10.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Галина Александровна
Рождение ребёнка
30.08.1975
Сын: Баженов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Баженова Галина Александровна
Смерть
09.10.2014
Похороны
Неизвестно
Игумново, Раменский муниципальный район, Московская область