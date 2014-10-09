Баженов Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Владимир Ильич

Баженов Владимир Ильич

avatar

Место рождения

Инзер, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.03.1935

Дата смерти

09.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1935

Отец: Баженов Илья Васильевич

Мать: Баженова Клавдия Петровна

Инзер, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1958

Жена: Баженова Галина Александровна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Галина Александровна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1975

Сын: Баженов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Баженова Галина Александровна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.10.2014
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Игумново, Раменский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close