Баженов Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1903
Дата смерти03.04.1979
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903
Отец: Баженов Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1935
Мать ребёнка: Баженова Клавдия Петровна
Инзер, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.04.1979
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым