Баженов Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Илья Васильевич

Баженов Илья Васильевич

avatar

Место рождения

Тирлянский, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.07.1903

Дата смерти

03.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903

Отец: Баженов Василий Григорьевич

Мать: не указана

Тирлянский, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1935

Сын: Баженов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Баженова Клавдия Петровна

Инзер, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.04.1979
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close