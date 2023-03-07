Самарина (Иванова) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1887
Дата смерти23.10.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1887
Отец: Иванов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
09.01.1912
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Обойшева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
26.03.1915
Сын: Богатырев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
10.08.1917
Дочь: Ромакова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
12.02.1919
Отец ребёнка: Самарин Иван Никифорович
Смерть
23.10.1964
Похороны
Неизвестно
Раменское городское кладбище (старое)