Самарина (Иванова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамарина (Иванова) Елизавета Николаевна

Самарина (Иванова) Елизавета Николаевна

avatar

Место рождения

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.09.1887

Дата смерти

23.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1887

Отец: Иванов Николай

Мать: не указана

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1906

Муж: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Рождение ребёнка
09.01.1912

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Обойшева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Богатырев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1917

Дочь: Ромакова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1918

Муж: Самарин Иван Никифорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1919

Сын: Самарин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Самарин Иван Никифорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.10.1964
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close