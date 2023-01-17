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Абойшев Павел Федорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Обойшев Александр Павлович

Мать ребёнка: Абойшева Екатерина Дмитриевна

Работа или профессия
1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
рабочий гидромеханического завода (ул. Скороходова 4/6), состоит в профсоюзе металлистов
Место жительства
1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ул. Малая Посадская д.14 кв.11
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абойшева Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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