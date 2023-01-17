Абойшев Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Обойшев Александр Павлович
Мать ребёнка: Абойшева Екатерина Дмитриевна
Работа или профессия
1927
рабочий гидромеханического завода (ул. Скороходова 4/6), состоит в профсоюзе металлистов
Место жительства
1927
ул. Малая Посадская д.14 кв.11
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно