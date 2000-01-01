(Мартынова) Апроксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартынова) Апроксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов (чувашов) Артемий

Мать: Мартынова Елизавета

Рождение ребёнка
1913

Сын: Жуков Василий

Отец ребёнка: Жуков Прокопий

Иркутская обл., Жигаловский р-н, Каменский с/с, д.Камень
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай

Отец ребёнка: Жуков Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Жуков Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Прокопий

Смерть
Неизвестно
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