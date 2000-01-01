(Мартынова) Апроксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов (чувашов) Артемий
Мать: Мартынова Елизавета
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жуков Василий
Отец ребёнка: Жуков Прокопий
Иркутская обл., Жигаловский р-н, Каменский с/с, д.Камень
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Николай
Отец ребёнка: Жуков Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Жуков Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Прокопий
Смерть
Неизвестно