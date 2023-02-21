Жуков Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Жуков Василий

Мать ребёнка: Апроксинья

Иркутская обл., Жигаловский р-н, Каменский с/с, д.Камень
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай

Мать ребёнка: Апроксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Апроксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апроксинья

Смерть
Неизвестно
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