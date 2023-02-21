Жуков Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жуков Василий
Мать ребёнка: Апроксинья
Иркутская обл., Жигаловский р-н, Каменский с/с, д.Камень
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Николай
Мать ребёнка: Апроксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Апроксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апроксинья
Смерть
Неизвестно