Мартынов (Чувашов) Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов (Чувашов) Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Мартынов (иванов) Роман

Мать: Иванова Марфа

Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: Кочеткова Валентина

Мать ребёнка: Мартынова Елизавета

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апроксинья

Мать ребёнка: Мартынова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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