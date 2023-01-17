Мартынов (Чувашов) Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Мартынов (иванов) Роман
Мать: Иванова Марфа
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Кочеткова Валентина
Мать ребёнка: Мартынова Елизавета
Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апроксинья
Мать ребёнка: Мартынова Елизавета
Смерть
Неизвестно