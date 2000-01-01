Апанасенок Мартин Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1809
Сын: Апанасенок Калина Мартинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Апанасенок Данило Мартинов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно