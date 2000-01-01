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Апанасенок Мартин Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Апанасенок Василь Петров

Мать: Апанасенок Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Апанасенок Калина Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Апанасенок Данило Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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