Апанасенок Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апанасенок Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Апанасенок Мартин Васильев

Отец ребёнка: Апанасенок Василь Петров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Апанасенок Василь Петров

Рождение ребёнка
1797

Сын: Апанасенок Парфен Васильев

Отец ребёнка: Апанасенок Василь Петров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Апанасенок Иван Васильев

Отец ребёнка: Апанасенок Василь Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апанасенок Василь Петров

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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