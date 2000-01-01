Апанасенок Василь Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Апанасенок Мартин Васильев
Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Апанасенок Парфен Васильев
Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1799
Мать ребёнка: Апанасенок Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1802