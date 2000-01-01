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Апанасенок Василь Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Апанасенок Мартин Васильев

Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Апанасенок Парфен Васильев

Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Апанасенок Иван Васильев

Мать ребёнка: Апанасенок Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
26.09.1799

Сын: Апанасенок Иван Васильев

Мать ребёнка: Апанасенок Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апанасенок Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1802
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