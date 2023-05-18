Графиня Толстая (Берс) СОФЬЯ АНДРЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графиня Толстая (Берс) СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1844

Дата смерти

04.11.1919

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844

Отец: Берс АНДРЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ

Мать: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
1862

Муж: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
19.07.1863

Сын: Граф Толстой СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
04.10.1864

Дочь: ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
25.05.1866

Сын: Граф Толстой ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
20.05.1869

Сын: Граф Толстой ЛЕВ ЛЬВОВИЧ

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Княгиня Оболенская МАРИЯ ЛЬВОВНА

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
06.12.1877

Сын: Граф Толстой АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Граф Толстой МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1884

Дочь: АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА

Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
04.11.1919
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