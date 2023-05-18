Графиня Толстая (Берс) СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1844
Дата смерти04.11.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844
Отец: Берс АНДРЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
19.07.1863
Сын: Граф Толстой СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
04.10.1864
Дочь: ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
25.05.1866
Сын: Граф Толстой ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
20.05.1869
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Княгиня Оболенская МАРИЯ ЛЬВОВНА
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
06.12.1877
Сын: Граф Толстой АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
20.12.1879
Сын: Граф Толстой МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
1884
Дочь: АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА
Отец ребёнка: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
04.11.1919