Граф Толстой АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граф Толстой АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1877

Дата смерти

23.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1877

Отец: Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Бракосочетание
08.01.1899

Жена: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Толстая-Есенина СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Рождение ребёнка
1903

Сын: Граф Толстой ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Бракосочетание
1907

Жена: Графиня Толстая ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Развод
1907

Жена: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА

Рождение ребёнка
1908

Дочь: МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Графиня Толстая ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Смерть
23.02.1916
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