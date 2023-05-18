Граф Толстой АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1877
Дата смерти23.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1877
Бракосочетание
08.01.1899
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Толстая-Есенина СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
Рождение ребёнка
1903
Сын: Граф Толстой ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Толстая ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
Бракосочетание
1907
Развод
1907
Рождение ребёнка
1908
Дочь: МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Графиня Толстая ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Смерть
23.02.1916