Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1828

Дата смерти

07.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828

Отец: Граф Толстой НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Мать: Графиня Толстая МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
1862

Жена: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
19.07.1863

Сын: Граф Толстой СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
04.10.1864

Дочь: ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
25.05.1866

Сын: Граф Толстой ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
20.05.1869

Сын: Граф Толстой ЛЕВ ЛЬВОВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Княгиня Оболенская МАРИЯ ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
06.12.1877

Сын: Граф Толстой АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Граф Толстой МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
1884

Дочь: АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Смерть
07.11.1910
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