Граф Толстой ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1828
Дата смерти07.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
19.07.1863
Сын: Граф Толстой СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
04.10.1864
Дочь: ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
25.05.1866
Сын: Граф Толстой ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
20.05.1869
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Княгиня Оболенская МАРИЯ ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
06.12.1877
Сын: Граф Толстой АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
20.12.1879
Сын: Граф Толстой МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
1884
Дочь: АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Смерть
07.11.1910