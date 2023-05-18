Берс АНДРЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берс АНДРЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Берс ГУСТАВ ИОГАНН

Мать: Берс ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

Бракосочетание
1834

Жена: ВАРВАРА ПЕТРОВНА

Развод
1840

Жена: ВАРВАРА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Берс ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
1843

Жена: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
22.08.1844

Дочь: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
29.09.1846

Дочь: Кузминская ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1855

Сын: Берс СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1861

Сын: Берс ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
1868
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