Берс АНДРЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Берс ГУСТАВ ИОГАНН
Мать: Берс ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
Бракосочетание
1834
Жена: ВАРВАРА ПЕТРОВНА
Развод
1840
Жена: ВАРВАРА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Берс ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
22.08.1844
Дочь: Графиня Толстая СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
29.09.1846
Дочь: Кузминская ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Берс ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
1868