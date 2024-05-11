Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.63
Сын: Дятлов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1961
Сын: Дятлов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1964
Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1968
Дочь: Шилова (Дятлова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич