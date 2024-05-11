Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Улитенко Тимофей Семенович

Мать: Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.63

Сын: Дятлов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.11.1961

Сын: Дятлов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.11.1964

Сын: Дятлов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1968

Дочь: Шилова (Дятлова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Дятлов Михаил Васильевич

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