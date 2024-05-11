Дятлов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1930
Дата смерти12.04.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.63
Сын: Дятлов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна
Рождение
31.03.1930
Рождение ребёнка
02.11.1961
Сын: Дятлов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.11.1964
Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.04.1968
Дочь: Шилова (Дятлова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна
Смерть
12.04.1993