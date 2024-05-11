Дятлов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДятлов Михаил Васильевич

Дятлов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1930

Дата смерти

12.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.63

Сын: Дятлов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение
31.03.1930

Отец: Дятлов Василий Федорович

Мать: Дятлова (Семенцова - Семенец) Агафья

Рождение ребёнка
02.11.1961

Сын: Дятлов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.11.1964

Сын: Дятлов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1968

Дочь: Шилова (Дятлова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна

Смерть
12.04.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.