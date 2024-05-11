Дятлова (Семенцова - Семенец) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атучина (Дятлова) Капиталина Васильевна
Отец ребёнка: Дятлов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Дятлов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Дятлов Василий Федорович
Рождение ребёнка
31.03.1930
Отец ребёнка: Дятлов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно