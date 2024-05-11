Дятлова (Семенцова - Семенец) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова (Семенцова - Семенец) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атучина (Дятлова) Капиталина Васильевна

Отец ребёнка: Дятлов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Дятлов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Дятлов Василий Федорович

Рождение ребёнка
31.03.1930

Сын: Дятлов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дятлов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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