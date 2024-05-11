Дятлов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкушкина (Дятлова) Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1955 или 18.04.1955
Дочь: Лепшакова (Дятлова) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна
Смерть
Неизвестно