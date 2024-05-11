Дятлов Владимир Васильевич Около 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дятлов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Дятлов Василий Федорович

Мать: Дятлова (Семенцова - Семенец) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкушкина (Дятлова) Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1955 или 18.04.1955

Дочь: Лепшакова (Дятлова) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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