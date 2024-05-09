Улитенко Тимофей Семенович
Место рожденияКемеровская обл. дер. Абрамовка
Дата рождения10.02.1914
Дата смерти12.01.1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1914
Отец: Улитенко Семен
Мать: не указана
Кемеровская обл. дер. Абрамовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улитенко Тамара Тимофеевна
Мать ребёнка: Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улитенко Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна
Смерть
12.01.1973