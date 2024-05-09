Улитенко Тимофей Семенович 10.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улитенко Тимофей Семенович

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Место рождения

Кемеровская обл. дер. Абрамовка

Дата рождения

10.02.1914

Дата смерти

12.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1914

Отец: Улитенко Семен

Мать: не указана

Кемеровская обл. дер. Абрамовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улитенко Тамара Тимофеевна

Мать ребёнка: Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улитенко Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна

Смерть
12.01.1973

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