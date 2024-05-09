Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна 02.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1915

Отец: Лоханов Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улитенко Тамара Тимофеевна

Отец ребёнка: Улитенко Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улитенко Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Улитенко Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Улитенко Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно

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