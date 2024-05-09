Улитенко (Лоханова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1915
Отец: Лоханов Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улитенко Тамара Тимофеевна
Отец ребёнка: Улитенко Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улитенко Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Улитенко Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова (Улитенко) Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Улитенко Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно