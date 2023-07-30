Терехов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1981
Дочь: Павлова (Терехова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
12.12.1986
Дочь: Тришина (Терехова) Мария Викторовна
Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.1990
Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна