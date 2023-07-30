Терехов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
18.10.1981

Дочь: Павлова (Терехова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1986

Дочь: Тришина (Терехова) Мария Викторовна

Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.09.1990

Сын: Терехов Павел Викторович

Мать ребёнка: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

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