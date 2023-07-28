Павлова (Терехова) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения18.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
17.05.2000
Дочь: Головань (Павлова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
23.04.2005
Дочь: Бережнова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Рождение ребёнка
05.08.2013
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий