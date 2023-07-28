Павлова (Терехова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Терехова) Елена Викторовна

Место рождения

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1981

Отец: Терехов Виктор Петрович

Мать: Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Дмитрий

Рождение ребёнка
17.05.2000

Дочь: Головань (Павлова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.04.2005

Дочь: Бережнова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.08.2013

Сын: Павлов Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

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