Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1981
Дочь: Павлова (Терехова) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Терехов Виктор Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1986
Дочь: Тришина (Терехова) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Терехов Виктор Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1990
Отец ребёнка: Терехов Виктор Петрович