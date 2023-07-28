Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Мельникова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1962

Отец: Мельников Владимир Павлович

Мать: Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
18.10.1981

Дочь: Павлова (Терехова) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Терехов Виктор Петрович

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1986

Дочь: Тришина (Терехова) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Терехов Виктор Петрович

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.09.1990

Сын: Терехов Павел Викторович

Отец ребёнка: Терехов Виктор Петрович

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

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