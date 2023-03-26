город Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Сольцы

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Города
11СОЛЬЦЫ. Посад.при р. Шелони.26517680123342708Церквей православных 2. Церковь единоверческая 1. Приходское училище. Аптека. Заводы: кожевенный 1, льнотрепальных 16, кирпичных 2, синильных и красильных 3. Ярмарки: 25 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
13084Сольцыгород58°08'00"30°19'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Солецкое городское поселение
49638101001г Сольцыгород

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